Pareggia 1-1 il Victoria Cross Ortona contro l'Ari

Victoria Cross Ortona 1

Ari 1

Formazione

Domenico Doghieri Andrea Pacaccio Fabrizio D'alessandro Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Luca Serra Abdou Aziz Jr. Alberto Maccarone ( 61° Matias Ponce ) Flamur Hamza ( 85° Alessandro Tella ) Cantoli Nicola Alessio Bilancia ( 61° Giancarlo Salini )

Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, è andata in scena una bellissima partita tra due squadre che non si sono risparmiate.

Potevano vincere entrambe ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto anche se quei due legni presi rammarica molto la squadra di Mister Palmieri.

Al 5° Cantoli si presenta a tu per tu con il portiere che è bravo a disinnescarlo.

Al 7° bel tiro da fuori della squadra ospite che sfiora il palo.

Al 20° azione dei millenial con Cisse, splendido il suo assolo, che serve Maccarone che dal limite dell'area lascia partire un fendente ma il palo gli nega la gioia del gol.

Al 31° e al 38° ancora due buone occasioni per il Victoria Cross entrambe capitate sui piedi di Hamza, nella prima sfiora il palo da posizione invitante, nella seconda spara alto.

Il secondo tempo inizia subito con il vantaggio ospite che approfitta di una distrazione difensiva.

La squadra ortonese reagisce subito e al 56° pareggia con la solita imbucata di Cantoli che serve Bilancia che realizza il suo terzo goal stagionale ( ottimo l'impatto del 2001 con la maglia del Victoria Cross ).

Al 68° arriva il secondo legno per le foglie d'acero, è ancora Cantoli, da fuori area, che fa' tremare la traversa a portiere battuto.

Al 70° diventa protagonista Doghieri, fino a quel momento inoperoso, che di piede respinge un tiro dell'attaccante ospite che gli si era presentato a tu per tu.

Non succede più nulla e la partita va in archivio sull' 1-1.

Ora c'è la sosta, si riprenderà a gennaio, il 5 e l'8, con la Coppa Abruzzo e il campionato con il Sant'Anna in casa.