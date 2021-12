Ubriaco minaccia con un coltello la titolare di uno stand gastronomico che si rifiuta di somministrargli l'ennesima birra.

I carabinieri della stazione di Ortona hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per porto abusivo di armi e minaccia aggravata M.D.V., 48enne disoccupato di San Vito Chietino e già noto alle F.P. per diversi precedenti.

L'uomo è stato anche contravvenzionato per ubriachezza e proposto al questore di Chieti per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio a San Vito Chietino con divieto di ritorno ad Ortona.

La scorsa sera sul corso V. Emanuele di Ortona il 48enne, in evidente stato di ubriachezza, si è avvicinato alla titolare di uno degli stand della manifestazione enogastronomica Dolcilandia che è stata allestita questo fine settimana e le ha chiesto una birra.

La titolare, avendo notato che era ubriaco, gliel'ha negata e questo ha scatenato le ire del 48enne che ha estratto dalle tasche un coltello ed ha iniziato a minacciarla, a più riprese, per farsi servire la birra.

Sono intervenuti subito alcuni passanti che hanno contattato il 112 e tenuto a bada l'aggressore nei pochi minuti in cui sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, che lo hanno bloccato e quindi disarmato.

È stato condotto in caserma e trattenuto fino a quando non ha smaltito i fumi dell'alcool e si è quindi calmato, chiedendo poi anche scusa per quanto avvenuto.

Il 48enne è stato denunciato per minaccia aggravata, porto abusivo di armi nonché contravvenzionato per ubriachezza e proposto al questore di Chieti per l'applicazione della misura di prevenzione di pubblica sicurezza del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno ad Ortona.