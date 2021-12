Sabato 18 dicembre alle 14.30, Victoria Cross Ortona-Ari 1972

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 18 dicembre alle ore 14.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, il Victoria Cross affronterà l'Ari 1972, nell'ultima gara del girone di andata del Campionato di Seconda Categoria girone C.

Si affronteranno due dei migliori attacchi del girone e sicuramente sarà una gara spettacolare come d'altronde è un'abitudine assistere nel manto erboso di Ortona.

I ragazzi di Mister Palmieri sono reduci dalla brillantissima vittoria esterna di domenica scorsa in quel di Pescara e faranno di tutto per chiudere il 2021 con una vittoria davanti i propri tifosi che, ci auguriamo, saranno numerosi come tutte le altre partite.

Ingresso libero.