ORTONA NEL COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI DELLA ASL

Martedì 14 dicembre , all’auditorium Cianfarani di Chieti, si è riunita l'assemblea dei sindaci della Provincia di Chieti per eleggere il sostituto di Mario Pupillo.

I candidati al posto lasciato libero da Mario Pupillo, ex presidente della Provincia , decaduto dal Comitato dopo la conclusione del suo mandato di sindaco di Lanciano erano il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ed sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio,.

I risultati del voto,espresso dai 35 votanti, hanno attribuito al Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, il posto vacante al Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl.

" Sono felice di questo risultato soprattutto perché si tratta di un'apertura al territorio, un territorio che va dalla costa all'interno con grandi specificità e necessità. Ma registro anche una grande apertura dei colleghi sindaci verso la realtà civica che rappresento. Mi impegno a rappresentare tutte le realtà, soprattutto quelle più piccole e quelle con maggiori criticità. - dichiara Leo Castiglione, aggiugendo - un pensiero speciale al collega Di Prinzio che, seppur non eletto, avrà in me una voce sempre attenta e forte anche per Guardiagrele".