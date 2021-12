COMITATO RISTRETTO SINDACI ASL CHIETI : Fratelli d'Italia contro il Pd.

L’esito delle elezioni svoltesi nell'assemblea dei sindaci della Provincia di Chieti non è stato gradito da Fratelli D’Italia.

Il portavoce provinciale di Fratelli D’Italia, Antonio Tavani, pur premettendo che non ha “nulla di personale con Leo Castiglione con il quale peraltro abbiamo un rapporto di grande collaborazione istituzionale. “ giudica “ inverosimile “ quello che è successo nel corso dell’assemble tenutasi il 14 dicembre all’auditorium Cianfarani di Chieti.

“ Conferma la volontà del PD e dei suoi Sindaci di procedere in ogni dove a colpi di alzate di mano e di maggioranza politica, - accusa Tavani - checché ne dica qualche "civico" invece perfettamente schierato, come il Sindaco di Atessa.Anche una semplice richiesta di sospensione di dieci minuti al fine di trovare "tra tutti i Sindaci" un più articolato e gratificante (per i territori) accordo, una intesa politica che rappresentasse l'intero territorio, è stata messa a votazione *ponderata* e bocciata. “.

“ L'unica logica percorribile dal punto di vista istituzionale sarebbe stata quella di sostituire Pupillo con Paolini, Lanciano con Lanciano, all'esito delle votazioni di Lanciano. E questo sarebbe probabilmente accaduto se avesse vinto Leo Marongiu. - puntualizza il portavoce di Fratelli D’Italia .

“ Ma il PD si è bellamente sconfessato su quello che aveva deciso appena qualche mese addietro, e quindi oggi Lanciano non ha più titolo di essere rappresentata nel Comitato dei Sindaci della ASL, evidentemente perché non c'era più un Sindaco gradito. - prosegue nella sua accusa - Quindi la sanità della Frentania non deve essere difesa dal Sindaco del suo "Capoluogo" e da un vasto comprensorio che non può essere rappresentato solo da Atessa, ma deve essere appaltata nell'idea del PD ad una parte politica dell'assemblea che fa accordi distanti dalla tutela degli interessi dei cittadini. “

“ Ne prendiamo tristemente atto – prosegue - Il PD ha proceduto alla surroga di Lanciano con...Ortona, e solo grazie ad un numero minimo legale raggiunto in extremis e dopo un appello rocambolesco. Trentacinque su trentacinque necessari. “

Il portavoce provinciale di Fratelli D’Italia conclude con la domanda : "si è parlato di Sanità e di Ospedali? No, di seggiole e probabilmente accordi per le imminenti Provinciali"

Prossimo appuntamento fissato, quindi, per il 18 dicembre 2021, per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Chieti.