I Millenial trascinano il Victoria Cross Ortona

San Marco 2

Victoria Cross Ortona 3

Formazione:

Antonio Carafa Giacomo Reati Fabrizio D'alessandro Alberto Maccarone Nicola Scarinci Luca Serra ( 46° Marco Profeta ) Abdou Aziz Jr. ( 54° Enrico Marfisi ) Matias Ponce Alessio Bilancia ( 78° Alessandro Tella ) Cantoli Nicola Giancarlo Salini

Altra grande prova di questo gruppo fantastico che non si vuole fermare e chiude una settimana con tre vittorie consecutive, due in campionato inframezzate dalla vittoria di Coppa.

Non una delle prestazioni migliori del Victoria Cross ma vincere fuori casa contro una squadra che prima di oggi non aveva mai perso in casa è sintomo di maturità.

Al 18° la sblocca Cisse lesto in mischia a battere il portiere.

Passano cinque minuti e gli ortonesi raddoppiano con un bel filtrante di Ponce per Bilancia che di destro infila l'estremo difensore.

Alla mezz'ora ancora Bilancia ha la possibilità di chiudere la contesa ma il portiere si supera e devia in angolo.

Negli ultimi dieci minuti diventa protagonista il nostro portiere Carafa che compie due grandissime parate e manda al riposo la nostra squadra con il doppio vantaggio.

Nella ripresa dopo dieci minuti, Maccarone sfiora il tris con un colpo di testa e solo la traversa gli dice di no.

Passa un minuto e il San Marco accorcia le distanze.

La squadra accusa il colpo e al 75° i pescaresi, in mischia, la pareggiano meritatamente.

E quando ormai la divisione della posta è cosa fatta, allo scoccare dell'ultimo dei quattro minuti di recupero, una palla disegnata da Ponce verso l'area di rigore viene concretizzata da Maccarone che a volo di destro, con una palombella perfetta, manda la palla sotto l'incrocio.

È l'apoteosi!

La cosa bella è che i goal sono stati segnati da tre Millenial, una squadra fatta di esperienza e gioventù che vuole continuare a stupire e, soprattutto, a divertirsi.

Sabato altra bella sfida, al Comunale di Ortona arriverà l'Ari, in quello che sarà considerato uno dei big match della giornata.