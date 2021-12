Una Sieco Sciupona lascia l'intera posta a Reggio Emilia

Peccato al cubo. Tanta è l'amarezza per la sconfitta di questa sera. La Sieco parte forte, e per la prima volta la partita sembra indirizzata sui binari giusti per gli abruzzesi. Ma le abitudini sono dure a morire ed il vantaggio acquisito nel primo set si assottiglia sempre di più fino a quando sul finale gli emiliani agganciano gli Impavidi sul 19-19. Ma Ortona si scuote, trova un nuovo doppio vantaggio e sul 21-19 dovrebbe solo gestire il cambio palla. Il gioco però non riesce ai ragazzi di Coach Lanci. Anziché affondare il colpo, la Sieco commette le sue solite ingenuità e da un errore al servizio riparte la rimonta ospite che quasi incredula porta a casa il parziale. La Sieco subisce il colpo e al rientro, nel secondo set, gli avversari hanno campo libero e quando la forbice arriva a ben sette punti, gli adriatici cominciano finalmente a giocare. Il divario si riduce ad un solo punto sul 15-16. Ancora una volta, si tratterebbe di affondare il colpo e invece ... e invece la nebbia, anziché scendere proverbialmente in Val Padana, cala sulla costa abruzzese. Per la precisione nella metà campo della Sieco che concede agli avversari un pesante parziale di 0-4. Questa volta i ragazzi di Coach Mastrangelo non fanno l'errore di sottovalutare l'Impavida che null'altro può fare che inseguire a distanza. Un moto d'orgoglio scuote la Sieco nel terzo parziale che scivola equilibrato fino alla metà, quando i ragazzi di Coach Lanci trovano prima l'allungo e poi mantengono il sangue freddo di conservare il vantaggio fino alla fine. Gara riaperta? Si, ma per poco. Il gioco ortonese torna ad essere scontato ed è manna dal cielo per la Conad che allunga, chiude e festeggia la vittoria.

Primo Set.

Nunzio Lanci si affida al sestetto base e schiera Piazza regista e Santangelo opposto. Captan Elia e Fabi saranno i centrali mentre Pessoa e De Paola gli schiacciatori. Libero Fusco.

Il coach dei reggini opta per Garnica palleggiatore e Mian opposto. Zamagni e Scopelliti al centro, Held e Cominetti schiacciatori; Morgese Libero.

Il primo servizio è per gli ospiti e ad incaricarsene è Held. La sua palla finisce lunga 1-0. Sulla ricostruzione Santangelo mette fuori il suo pallonetto 1-1. De Paola mette a terra il primo punto break 3-1, poi Pessoa fa ace 4-1. Stavolta è buono il pallonetto di Santangelo: 5-1 e time out richiesto da Reggio Emilia. Ace di Held 5-3. Muro di Elia 7-3. Santangelo in diagonale 9-4. Pessoa fermato a muro da Mian 11-8. Held fa un ace 11-9. Muro di Sesto 11-10. Alla fine Held sbaglia il servizio e sul 12-10 Piazza va dai nove metri. Pessoa serve lungo 13-12. Fischiata una doppia a Pessoa 15-15. Stessa cosa succede anche agli avversari subito dopo 16-15. Mian rompe il muro ortonese 19-19. De Paola, punto break del 21-19. Reggio Emilia trova subito il pari 21-21 e Coach Lanci ferma il gioco. Arriva il vantaggio ospite 21-22. Santangelo dice di no, 22-22. Zamagni serve di pochissimo fuori ma viene chiamato il check. De Paola fermato a muro 22-24. Annullato il primo set-point 23-24. Held chiude il primo parziale, vinto al photofinish

Secondo Set. Pessoa va al servizio e sul contrattacco il muro di De Paola è fuori di poco 0-1. Nulla può il muro ortonese 0-3. De Paola murato 0-4. Mian sbaglia il servizio e regala il primo punto alla Sieco 1-5. Santangelo la fa rimbalzare sulle dita del muro 2-6. Fuori la pipe di Pessoa 2-8. Errore di Elia al centro la tocca male e la palla vola fuori 2-9. Mian implacabile 5-11. Ace fortunoso di Piazza 8-11. Fabi fa muro 9-11. A terra la pipe emiliana 11-14. Ace di Zamagni 12-16. Ace di Cappelletti 15-16. Held stoppa Santangelo 15-19. Pessoa spara fuori 15-20. Molinari sbaglia il sevizio 16-22. Fuori l'attacco in pipe degli ospiti 19-22. Santangelo attacca fuori e regala il primo set-point agli avversari 19-24 che chiudono subito dopo.

Terzo set: Held Serve fuori 1-0. Held trova il punto del pareggio 4-4. Ace di Cominetti 4-5. Elia trova il muro del 5-7. Pessoa sfrutta la Free-ball 7-7. Santangelo allunga 11-9. Zamagni al centro attacca per il 13-12. Cantagalli pesta la linea 15-13. Fuori la Pipe della Conad 16-13. Fuori il muro di Elia 16-15. Pessoa in pipe tira fuori 16-16. Pessoa ferma Cantagalli 20-18. Fuori il servizio di Catellani 21-19. Cappelletti 23-19. È spinta la palla di Cominetti 24-19. Reggio Emilia rosicchia punti 24-21. Cappelletti si prende la responsabilità e la chiude 25-23

Quarto Set: Buona la pipe di Held 1-2. Cappelletti mura Cantagalli, ma la palla va fuori 1-3. Bella intesa al centro tra Piazza ed Elia 3-4. Pessoa cerca e trova il mani-fuori 5-6. Cappelletti intercetta una palla di ritorno 8-8. Fuori la pipe di Pessoa 8-10. Ace di Cominetti 8-11. Santangelo sbaglia il servizio 9-14. Elia fermato da Sesto 10-16. Ace di Mian 13-20. Pessoa sbaglia dai nove metri 14-21. Cantagalli per il 16-23. Arriva anche il match point per gli ospiti che chiudono la gara con l'errore di cappelletti dai nove metri.

Sieco Service Impavida Ortona: Pessoa, Di Silvestre, Benedicendi, De Paola, Fusco (L.), Santangelo, Del Fra, Bulfon, Molinari, Elia, Cappelletti, Piazza.

Conad Reggio Emilia: Garnica, Mian, Scopelliti, Zamagni, Held, Cominetti, Morgese (L), Sesto, Catellani, Cantagali. N.e. Marretta, Cagni.

Sieco Impavida Ortona - Conad Reggio Emilia 1-3 (23-25 / 19-25 / 25-22 / 18-25)

Durata Gara: 1h 46'

Durata Set: 29' / 25' / 29'/ 23'

Muri Punto: Ortona 6 / Reggio Emilia 8

Aces: Ortona 3 / Reggio Emilia 8

Errori Al Servizio: Ortona 11 / Reggio Emilia 20

Arbitri: Brunelli Michele (Falconara) e Mattei Lorenzo (Treia)

Prossima Gara: domenica 12/12/21, ore 16.00 Kemas Lamipel Santa Croce - Sieco Impavida Ortona

Altri Risultati:

BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Emma Villas Aubay Siena 3-2

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Delta Group Porto Viro 3-2

BCC Castellana Grotte - Cave Del Sole Lagonegro 3-2

Pool Libertas Cantù - Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2

HRK Diana Group Motta - Synergy Mondovì 2-3

Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce