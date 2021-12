Vince in Coppa Abruzzo il Victoria Cross Ortona

Ottavi di finale Coppa Abruzzo

Victoria Cross Ortona 2

At. Roccascalegna 1

Formazione:

Antonio Carafa Francesco Ranalli ( 51° Flamur Hamza ) Giacomo Reati Alessandro Tella ( 51° Mouhamed Gueye ) Nicola Scarinci Luca Serra Abdou Aziz Jr. Alberto Maccarone Lorenzo Di Muzio ( 73° Enrico Marfisi ) Nicola Cantoli Alessio Bilancia ( 62° Giancarlo Salini ).

Ancora una bella vittoria della truppa di Mister Marco Palmieri che ha avuto la meglio su un coriaceo Roccascalegna solo al 94°, diciamo la verità, con un calcio di rigore decretato molto benevolmente dal direttore di gara, ma è anche vero che il nostro portiere non ha toccato un pallone per tutti i novanta minuti.

Il tecnico ortonese ha schierato tra i titolari due del 2000 e due del 2001( tra cui l'ottimo esordiente Tella ) ed in panchina, che poi hanno brillantemente esordito, uno del 2000 Salini ed uno del 2002 Marfisi.

Dopo un paio di tiri di Di Muzio, uno poco alto e l'altro parato dal portiere, gli ospiti al 23° passano in vantaggio su un giusto calcio di rigore per un fallo di mano commesso da Scarinci.

Al 38° un grande tiro a volo di sinistro da fuori area di Cantoli, solo la traversa gli nega la gioia di quello che sarebbe stato il classico " golazo ".

Si va al riposo sotto di un goal.

La ripresa è un assedio, ci prova prima Cantoli al 69° ma il portiere ospite devia in angolo.

Al 72° è la volta di Hamza e cinque minuti dopo Salini ( ottimo l'esordio del ragazzo arrivato dal Castelfrentano ) ma in entrambi i casi il portiere è bravo e respinge.

La pressione del Victoria Cross è costante e si concretizza all'81° su una punizione disegnata da Maccarone, di testa " il solito " Cantoli segna il goal del meritato pareggio.

La squadra continua ad attaccare e al 94°, in uno degli ultimi affondi, Salini dentro area viene sfiorato dal difensore ospite e l'arbitro molto magnanimamente decreta il calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta il veterano di tante battaglie Luca Serra che con una calma disarmante spiazza il portiere e si regala il suo primo goal da quando indossa la maglia del Victoria Cross Ortona.

Ora la testa va di nuovo al campionato, domenica andremo in trasferta ad affrontare il San Marco.