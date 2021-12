VALORI EDIFICABILI

La giunta comunale con la delibera numero 177 del 12 novembre ha approvato la nuova tabella dei valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi riferiti agli anni 2018-2019 e 2020.

«Nella programmazione dell'attività amministrativa– dichiara il Sindaco Leo Castiglione – insieme alle opere materiali e ai cantieri facilmente riconoscibili, c'è un lavoro di riqualificazione di importanti strumenti che regolamentano i rapporti tra ente pubblico e cittadini. In questo quadro si inserisce questa delibera che aggiorna i valori venali in comune commercio delle aree edificabili sulla base di una relazione tecnica che ha tenuto presente diversi indici tra cui anche il valore del mercato immobiliare sul territorio comunale. Un aggiornamento necessario e opportuno anche in vista dell'approvazione finale del nuovo piano regolatore».

La nuova tabella dei valori di mercato sulle aree fabbricabili per gli anni 2018, 2019 e 2020 si basa sulla relazione predisposta dal geometra Paolo Civitarese su incarico dato dall'amministrazione comunale con determina dirigenziale n. 712 del 15 aprile scorso. La valutazione tiene conto della particolare situazione venutasi a creare con l'approvazione e il successivo annullamento del PRG adottato nel 2007 e della adozione nell'ottobre 2018 del nuovo PRG che ora è in fase di approvazione definitiva. Nella relazione estimativa un passaggio importante è stato riservato anche all'analisi del mercato immobiliare che in questo triennio ha presentato una sostanziale stagnazione con poche richieste di acquisto e numerose offerte di vendita.

«I nuovi indici – sottolinea l'assessore al Bilancio Marcello di Bartolomeo – offrono un quadro reale del mercato immobiliare e hanno la funzione di orientare il contribuente facilitando l'individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili e quindi la determinazione della base imponibile dell'Imu e della Tasi. Per molti contribuenti l'aggiornamento degli indici produce una diminuzione dell'imposta da versare già a partire dalla prossima scadenza di metà dicembre. Un risultato concreto che dimostra ancora una volta la solidità del nostro bilancio comunale e l'efficacia dell'azione amministrativa».