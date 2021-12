“Trame Canore” prosegue il 12 dicembre al Tosti

Prosegue la rassegna “Trame Canore”, la serie di concerti che l’Istituto Nazionale Tostiano promuove in collaborazione con il Comune di Ortona ed il teatro F. P. Tosti. Quest’anno la scelta privilegia la collaborazione con i conservatori di Verona, Teramo, Napoli che hanno selezionato i loro allievi meritevoli di partecipare alle giornate di formazione e concerto di Ortona.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è alle ore 18.00 presso il teatro F.P.Tosti di Ortona, è libero con green pass fino ad esaurimento posti rispetto alla capienza del teatro.

Nel dettaglio domenica 12 dicembre si svolgerà il concerto in collaborazione con il conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e Inner Wheel Club di Ortona. Come di consueto verranno rilasciate delle borse di studio proprio dal club ortonese Inner Wheel agli allievi più meritevoli. Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura





In programma musiche di Tosti ed autori coevi

con

Antonia Elide Facciuto, mezzosoprano

Antimo Dell’Omo, baritono

Piero Borrelli, pianoforte