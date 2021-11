CONTROLLI SUL TERRITORIO

Nelle scorse settimane una importante operazione della Polizia locale grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, ha portato all'individuazione e denuncia di un postino che ripetutamente non aveva consegnato la corrispondenza. Infatti nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, il personale del locale comando della polizia municipale ha rinvenuto alcune cassette di colore giallo contenenti plichi di corrispondenza postale in via Tratturello a Caldari, debitamente nascoste sotto le gradinate dello stadio comunale. Dopo i primi accertamenti e rilievi, si è proceduto nella relativa comunicazione giudiziaria al magistrato Lucia Anna Campo che ha disposto il sequestro del contenuto delle cassette. Successivamente le indagini della polizia locale di Ortona hanno permesso di individuare l'operatore postale di Chieti che ha abbandonato le cassette con la corrispondenza non consegnata. Disposto dal magistrato il dissequestro del materiale, la corrispondenza sarà regolarmente smistata.

Le indagini sono tuttora in corso per la definizione dei capi d'imputazione che comunque ricomprende la condotta prevista dall'articolo 619 c.p. relativa alla violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

In relazione alle attività di controllo e prevenzione sul territorio comunale va segnalata l'attività di contrasto contro l'abbandono dei rifiuti urbani. In particolare nelle zone più periferiche del territorio come l'area di Postilli dove proprio la scorsa settimana è stata emessa l'ennesima sanzione amministrativa di 600 euro nei confronti di un residente di un Comune limitrofo che aveva abbandonato i rifiuti lungo la strada litoranea Postilli-Riccio. La pattuglia della Polizia locale dopo i relativi controlli ha individuato e sanzionato il trasgressore con la multa.

«Ringrazio dell'impegno svolto dal personale del nostro comando di Polizia locale – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – che dimostra un'attenzione particolare alle attività di controllo e prevenzione su tutto il territorio comunale. Un impegno frutto anche del nuovo assetto organizzativo del Comando, rafforzato con le nuove assunzioni di personale programmate dall'amministrazione comunale».