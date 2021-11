Domenica La Sieco sarà in trasferta a Lago Negro

L'imperativo in Casa Impavida rimane "mai mollare". La settima giornata di campionato è ormai alle porte e la Sieco si prepara per la trasferta a Lagonegro. I prossimi avversari stazionano al nono posto in classifica, grazie agli otto punti derivanti da tre vittorie (una al tie-break) e tre sconfitte.

Lagonegro è distante soltanto cinque punti dalle prime in classifica e di certo contro i ragazzi di Coach Lanci vorrà far valere il roster di prim'ordine che può vantare. I lucani possono fare affidamento su elementi di indubbio spessore. L'opposto Argenta non ha di certo bisogno di presentazioni così come non ne hanno bisogno il libero Hoffer o il centrale polacco Maziras (grande esperienza nelle maggiori realtà europee). Spiccano anche lo schiacciatore Sebastiano Milan e Paolo Di Silvestre, fratello del nostro Alberto.

La Sieco continua a raffinare i fondamentali di gioco in allenamento. Coach Lanci tuttavia è convinto che i problemi che la squadra sta incontrando in questo campionato derivino principalmente da una forma mentis sbagliata. «È vero. Abbiamo i nostri limiti ed è impossibile cancellarli del tutto, ma attenuarli si e per farlo dobbiamo pensare come una squadra. Abbiamo bisogno di incoraggiarci a vicenda. Dobbiamo sacrificare il nostro ego e trasformarlo in energia positiva da condividere con tutti. Bisogna mettersi in testa che siamo una squadra dal primo all'ultimo punto e che se vinciamo o perdiamo, lo facciamo tutti insieme. Meriti e demeriti vanno spartiti equamente. È ovvio che l'esito di una gara non dipende solo da noi stessi, perché in campo ci sono anche gli avversari, ma il nostro compito è dare sempre il massimo così da uscire dal campo senza alcun rimpianto anche in caso di sconfitta».

La gara di domenica 21 novembre comincerà alle ore 18.00 e sarà diretta dai signori Colucci Marco (Matera) Capolongo Antonio (Avellino). Per seguire la diretta dell'incontro potrete collegarvi al sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre partite in programma:

Agnelli Tipiesse Bergamo - Synergy Mondovì

Emma Villas Aubay Siena - Gruppo Consoli McDonald's Brescia

Conad Reggio Emilia - Delta Group Porto Viro

BCC Castellana Grotte - Kemas Lamipel Santa Croce

HRK Motta di Livenza - Pool Libertas Cantù

Riposa: BAM Acqua San Bernardo Cuneo