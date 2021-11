Raccolta Fondi a favore del Consultorio Familiare Diocesano Ets

Anche quest’anno i Club Service della città di Ortona (Rotary, Lions, Inner Wheel, Rotaract) avviano un’importante iniziativa di raccolta fondi denominata “Uniti per Ortona Insieme per le Donne” sulla piattaforma digitale GoFundMe.

I fondi raccolti saranno devoluti direttamente al Consultorio Famigliare Diocesano Ets di Ortona e finalizzati all’acquisto di un ecografo all’avanguardia che possa permettere di migliorare il servizio di ginecologia dello “Spazio Donna” attivo presso la sede in via Giovanni XXIII, n.80.

Chiunque potrà aderire a questa campagna e dare il proprio contributo con una donazione libera online da effettuarsi direttamente sulla piattaforma GoFundMe al seguente link: https://gofund.me/7257e8af

attivato a tale scopo per tutto il periodo natalizio e presente anche sulle pagine social dei Club organizzatori.

“Come associazioni di servizio abbiamo abbracciato l’esigenza del Consultorio Famigliare Diocesano di volersi dotare di un nuovo ecografo che possa permettere di migliorare i servizi ginecologici offerti dallo Spazio Donna, consapevoli di quanto le moderne strumentazioni siano utili per la diagnosi e la tutela della salute delle donne e dei nascituri.”- afferma Adele Primavera, Presidente Rotary Club Ortona.

“Abbiamo deciso di offrire il nostro aiuto concreto e di mettere in campo sinergie diverse, convinti che la forza sia nel gruppo e non nel singolo, e tramite questa campagna di raccolta fondi vogliamo moltiplicare il nostro messaggio di solidarietà, coinvolgere tutta la comunità arrivando a toccare la generosità del maggior numero di persone in modo da raggiungere più celermente l’obiettivo” – dichiara Stefano Gigante, Presidente Lions Club Ortona.

“La delicata e fondamentale opera di prevenzione e di supporto a donne e famiglie che il Consultorio familiare Diocesano porta avanti dal 1977 rappresenta un servizio di prossimità prezioso per tutta la città, che merita di essere valorizzato e sostenuto da tutti noi, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui moltissime donne non hanno potuto accedere alla prevenzione e alle cure.” – sottolinea Paola Primavera, Presidente Inner Wheel Club

Ortona.

“Come Rotaract Club abbiamo deciso di sostenere e promuovere tra i giovani questa importante iniziativa che vuole garantire anche alle giovani donne di usufruire di un servizio di prevenzione ginecologica all’avanguardia, perché crediamo che la prevenzione non ha età ed è lo strumento più importante a tutela della salute di ogni donna. “- conclude la Presidente Doralinda D’Auria.

A dare l’avvio alla raccolta fondi è stata la rappresentazione del dramma giocoso “Così fan tutte”, con musiche di Wolfang Amadeus Mozart, a Teatro Tosti, lo scorso 17 ottobre.

L’opera patrocinata dall’Istituto Nazionale Tostiano, è stata messa in scena dal Conservatorio Statale di Musica “G. Braga” di Teramo, nell’ambito del progetto “Opera Studio 2018” per la regia di Matelda Cappelletti e con l’accompagnamento del Coro del Conservatorio stesso. In tale occasione il numeroso pubblico presente ha generosamente contribuito con un’offerta libera alla raccolta fondi destinata all’acquisto dell’ ecografo ginecologico.