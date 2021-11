OPEN DAY COMUNALE

Il Comune di Ortona è stato uno dei primi ad attivare in Regione il rilascio della carta d'identità elettronica e ora propone un servizio innovativo e sperimentale che risponde alle esigenze dei cittadini. Infatti sabato 13 novembre l'ufficio anagrafe resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 17 per il rilascio delle carte di identità elettroniche (cie) con due postazioni messe a disposizione dei cittadini.

Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti nel comune di Ortona. Non occorre fissare un appuntamento, ma è liberamente accessibile a tutti. Pertanto potranno richiedere il rilascio della cie non solo coloro che abbiano il documento di identità scaduto o in scadenza (ovvero con scadenza entro i sei mesi successivi) ma anche coloro che abbiano già prenotato un appuntamento e che vogliano anticiparlo, purché ne diano comunicazione all'ingresso per consentire l'aggiornamento dell'agenda e il corretto smaltimento della lista di attesa.

L'iniziativa è finalizzata a contenere i tempi di attesa per il rilascio delle cie inevitabilmente connessi all'emergenza sanitaria ancora in corso che, per motivi logistici e organizzativi, impone l'accesso agli uffici dell'anagrafe tramite appuntamento nei normali giorni feriali, in considerazione anche della compresenza nella struttura di corso Matteotti di uffici di altri enti. Inoltre con questa apertura straordinaria di sabato si viene incontro alle esigenze di chi, per motivi di studio o lavoro, abbia difficoltà ad accedere al servizio negli ordinari giorni e orari di apertura al pubblico.

Nel rispetto delle norme antiCovid l'accesso agli uffici verrà regolamentato e scaglionato all'ingresso in modo da evitare sovraffollamenti.

Il costo per il rinnovo di carta scaduta o per prima emissione è di 22,20 euro, mentre il rilascio di duplicato per furto, smarrimento, deterioramento o sostituzione carta di identità cartacea non in scadenza è di 27,40 euro. Il pagamento può essere effettuato presso lo sportello anagrafe esclusivamente tramite POS (carta di credito, bancomat o carta prepagata). Alternativamente il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale, intestato al Comune di Ortona, indicando quale causale del pagamento "rilascio carta di identità elettronica".

Si ricorda che per l'emissione della carta di identità elettronica è necessario portare una fototessera recente, il documento d'identità scaduto, in scadenza o deteriorato oppure la denuncia di smarrimento, la tessera sanitaria e bancomat o ricevuta di pagamento tramite bollettino postale. Non è possibile l'emissione del documento di identità per delega mentre per i minorenni devono essere presenti e devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori.

«Ancora una volta l'ufficio anagrafe comunale si dimostra attento e pronto alle esigenze dei cittadini – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – ringrazio per la disponibilità dimostrata il personale comunale e in particolare il dirigente Giovanni De Marinis e la responsabile del servizio Daria Rapino che hanno organizzato questo open day. Questa iniziativa si aggiunge agli altri servizi innovativi attivati dall'ufficio come il rilascio dei certificati anagrafici tramite la rete dei tabaccai convenzionati. Non escludo che l'iniziativa dell'open day per la cie possa ripetersi magari con carattere periodico e allargata a tutti gli utenti».