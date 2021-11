Sala Eden, sabato e domenica: C. A. O. S.

Unaltroteatro, impresa di produzione teatrale e cinematografica, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ortona, organizza l'evento C. A. O. S. che si terrà, sabato 13 e domenica 14, alla Sala Eden in corso Garibaldi.

L'iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, ha l'obiettivo di far dialogare le varie realtà artistiche professionistiche della città di Ortona appartenenti ai vari ambiti delle arti visive e performative, per condividere il loro quotidiano processo creativo confrontando le difficoltà e le dinamiche che caratterizzano la genesi della propria opera, comprendendo nella condivisione, tutte le evoluzioni e le difficoltà che appartengono alla quotidianità del proprio lavoro creativo.

Unaltroteatro propone di far entrare in relazione le varie realtà in una prospettiva di approfondimento reciproco del proprio operato artistico.

"L'evento, che ci auspichiamo diventi un appuntamento ricorrente sul territorio, si svilupperà in due giorni- spiegano gli organizzatori Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino- Il primo giorno gli artisti, a porte chiuse, si confronteranno tra di loro trascorrendo insieme l'intera giornata. Ogni artista avrà a disposizione un tempo per esporre il proprio percorso di genesi e un tempo per lasciare agli altri la possibilità di fare domande e interagire con l'artista di turno.

Saranno presenti due moderatori, che saranno Lorenza Sorino e Marina Di Virgilio,un testimone esterno Monica Ciarcellutti Jannoun e un giornalista/narratore, Daniela Cesarii, che si occuperà di tenere un diario e scrivere una sintesi dell'evento.

Ospite della giornata di sabato sarà Annamaria Talone.

Il secondo giorno l'evento sarà aperto al pubblico, e gli artisti avranno la possibilità di presentarsi e raccontare in un tempo breve il proprio lavoro e poi lasciare al pubblico la possibilità di interagire con loro".

Il pubblico, intercorso al dialogo finale con gli artisti, potrà degustare un calice di vino gentilmente offerto dalla azienda vinicola Inverso Vini.

L' appuntamento è, quindi, per il 13 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, pausa pranzo.

Ripresa lavori alle ore 15.30 fino alle 18.30, il tutto chiuso al pubblico con la sola presenza degli artisti.

Il 14 novembre dalle ore 10.00 alle 11.30, chiuso al pubblico. Dalle 11.45 alle 13.00 si terrà la conversazione tra artisti e pubblico alla Sala Eden di corso Garibaldi. Un appuntamento, questo, a cui sono invitati i giornalisti che desiderano prenderne parte.

Questi gli artisti presenti:

per TEATRO/CINEMA: Unaltroteatro.

TEATRO: Compagnia dell'Alba, Compagnia 906, Associazione Muses.

PITTURA E SCULTURA: Zooart, Walter Polleggioni, Franco Sciusco, Gabriele Sciusco, Marco de Marinis.

MUSICA: OST, Tea for two, Dirasc'k, Giuseppe Piccinino, Roberto De Grandis, Gabriella Profeta. SCRITTURA: Antonio Tenisci.

UNALTROTEATRO è stata fondata nel 2017 dall'attore e regista Arturo Scognamiglio e da Lorenza Sorino, attrice e regista.

Nel giugno 2018 la compagnia ottiene il riconoscimento dal ministero dei beni culturali come impresa di produzione teatrale under 35 e si occupa di produzione e formazione per l'arte teatrale, promuovendo arti sceniche, performative e visive.

Nel 2020 la compagnia si amplia con l'ingresso di Davide Borgobello; scrittore, autore, produttore e imprenditore, quest'ultimo che già da tempo collaborava con i membri della compagnia, va a completare e rafforzare la realtà Unaltroteatro che a giugno del 2020 si trasforma in S.r.l. divenendo a tutti gli effetti una impresa di produzione teatrale e cinematografica.

Le ultime produzioni più importanti sono "Telè" per la regia di Lorenza Sorino, "Un anno dopo" di Tony Laudadio, per la regia di Andrea Renzi, in coproduzione con Teatri Uniti e "Frantumi" testo e regia di Tony Laudadio.

*Info e prenotazioni al ‪3454367809‬ (posti limitati). Per prendere parte all'evento è necessario esibire il green pass.