Arresta una coppia per detenzione e spaccio di stupefacenti

Una coppia originaria di Potenza. L.P.B ( 33 anni ) e M.P. (47anni ), si era trasferita a Ortona dopo che era stata individuata come responsabile dello spaccio di stupefacenti nella loro Provincia.

Oggi, al termine dell’iter processuale, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ortona e associato alla Casa Circondariale di Lanciano, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, mentre alla compagna è stato notificato analogo provvedimento sospeso in attesa di richiesta di affidamento ai servizi sociali che, se non dovesse essere affettuato e nei prossimi 30 giorni, vedrebbe anche per lei l’apertura delle porte del carcere femminile per l’espiazione della condanna a anni 3 e mesi 2 di pena.

La coppia, negli anni 2015 e 2016, aveva messo su un fiorente spaccio di stupefacenti in alcuni comuni della Provincia di Potenza, individuato e stroncato dai Carabinieri che hanno documentato le cessioni di droga che i due giornalmente eseguivano in favore degli assuntori.

c.s.