Lions club di Ortona presenta la “Tana dei piccoli lettori”, spazio di lettura dedicato ai bimbi. Al Polo Eden il Convegno di studio

Leggere significa scoprire, condividere, emozionarsi, apprendere e socializzare. Tante le declinazioni che la lettura offre. In questo mondo di conoscenza e gioco ad accendere fantasia per l’interesse sono spesso incontri casuali con la lettura. Per favorire un migliore e più coinvolgente incontro tra ragazzi e libri, il Lions club di Ortona promuove per Lunedì 20 settembre alle ore 16.30 nella biblioteca comunale di Ortona l’inaugurazione della: “Tana dei piccoli lettori”.

Un formidabile e giocoso spazio dove i bambini possono diventano lettori e scoprire la passione dei libri, prima di entrare a scuola. Al termine della cerimonia inaugurale della “Tana dei piccoli lettori”, seguirà un approfondimento a più voci con un convegno che si svolgerà nei locali del Polo Eden



Nutrito il parterre dei relatori, parteciperanno infatti il

professore Vittorio Midoro - ideatore del progetto - i docenti Saverio Santamaita e Raffaele Iosa. Con loro il professore Roberto Maragliano, il professor Marco de Marinis. Moderatore del dibattito il professore Andrea Alongi



L’evento del Lions club di Ortona rientra tra i progetti educativi e didattici a sostegno della lotta contro l’abbandono scolastico. Tema che ha suscitato un vivo interesse e attenzione verso le iniziative svolte dal Lions club