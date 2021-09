LIBRI CONDIVISI

A partire da questa settimana il servizio della biblioteca comunale che permette di prendere gratuitamente un libro e donarne altri (il Free Book Library) sarà spostato direttamente in biblioteca comunale.

Il servizio di condivisione libera dei libri, il bookcrossing, ha avuto un ottimo riscontro ma le due piccole casette per libri poste in piazza della Repubblica hanno dato numerosi problemi per i ripetuti atti di vandalismo che hanno più volte danneggiato le custodie in legno.

L'idea del bookcrossing proviene dall'America e fu messa in pratica nel 2009 per diffondere l'importanza della lettura e della cultura ha attecchito in tutto il mondo. Ad Ortona sono parecchi anni che viene praticata con successo ma ultimamente vi sono stati numerosi problemi. Infatti per opera di vandali sono state lesionate più volte e, in un caso, sono stati rotti gli sportelli delle cassette in legno.

In conseguenza di tutto ciò si è deciso di trasferire direttamente nei locali della biblioteca comunale il servizio. Sono stati allestiti appositamente degli espositori all'interno della struttura in modo che ciascuno possa vedere e prendere i libri o donare quelli che vuole.

«Purtroppo abbiamo dovuto spostare questo utile servizio per i gesti di alcuni vandali – commenta il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Polidori - che hanno più volte rotto le due cassette di legno in piazza delle Repubblica, una dedicata anche alle letture dei più piccoli. Ma non ci arrendiamo e allora ancora più convinti dell'utilità del servizio abbiamo provveduto a posizionare le postazioni per la condivisione dei libri all'interno della struttura di Sant'Anna».