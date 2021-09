Si sono conclusi domenica a Cagliari i campionati nazionali giovanili di vela. L'Abruzzo è stato rappresentato per la quasi totalità dagli atleti ortonesi in forza alla locale sezione della Lega Navale Italiana, ben 8 sono infatti i ragazzi che hanno dato battaglia nelle acque sarde.

Per la Coppa Presidente hanno partecipato Giulio Cipolloni e Thomas Colaizzi, per il campionato italiano optimist juniores Sofia Ricci e Lamberto Di Vincenzo, per la classe laser 4.7 Martin Ruzzi ed Alisia Ranieri, mentre per la classe laser Radial Stefano Troiano e Daniele Ricci.

Tutta la Sezione di Ortona è orgogliosa di questi ragazzi e di tutti i risultati che il gruppo vela sta raggiungendo in campo agonistico e di promozione dello sport.

Il Presidente della Lega Navale, Sezione di Ortona, Avv. Roberto Diano, nel sottolineare che questa estate è stato raggiunto il record di iscritti (110) ai corsi di vela organizzati dalla Sezione, si dice orgoglioso dell'entusiasmo dei giovani atleti e dei risultati dagli stessi ottenuti anche per la fattiva partecipazione e la vicinanza dei loro familiari oltreché per la competenza e la professionalità degli istruttori.

La Lega Navale di Ortona quest' anno celebra 50 anni dalla sua fondazione, da sempre promuove le attività sportive e ricreative che si svolgono sul mare, in particolare la voga, la pesca e la vela.

Con l'obiettivo di infondere nei giovani il rispetto per il mare, la sostenibilità ambientale e la socializzazione i ragazzi apprendono le antiche tecniche di andare per mare a vela, nella tradizione della antica marineria di Ortona.

La Lega Navale di Ortona, nei mesi estivi organizza corsi aperti a tutti i giovani a partire dai sei anni e nei mesi invernali va nelle scuole, dove organizza incontri e brevi lezioni.

c.s.