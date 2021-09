Covid-19,vaccinazioni Open day per una settimana a Ortona

La campagna vaccinale in provincia di Chieti riacquista forza, anche grazie al supporto di un secondo team mobile della Difesa messo a disposizione della Asl.

Nel week end torna la vaccinazione on the beach a San Vito, presso la sede della Medicina turistica: dalle ore 16.00 alle 21.00 sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione sia sabato che domenica. Potranno avere accesso i cittadini di tutte le categorie di età residenti in provincia di Chieti, come anche i turisti che soggiornano nel territorio per almeno 14 giorni.

Sarà prolungata per tutta la settimana, invece, la vaccinazione straordinaria a Ortona, presso l'hub Micoperi: da lunedì a venerdì sarà "open day" mattina e pomeriggio, tranne una breve pausa dalle 13 alle 14.30. L'iniziativa è rivolta ai residenti del posto e dei Comuni limitrofi: Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetti, Ari, Francavilla, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Poggio Fiorito, Tollo e Villamagna. In previsione dell'affluenza alta che l'accesso libero potrebbe determinare, presso il centro vaccinale saranno operativi il Team mobile della Difesa e il personale Asl.

"Abbiamo potenziato la nostra offerta soprattutto nei territori dove l'adesione alla campagna vaccinale è al di sotto delle attese - sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael -. Settembre sarà il mese decisivo per raggiungere l'80% di popolazione vaccinata, un obiettivo alla nostra portata visto che ci separano davvero pochi punti. Noi ce la mettiamo tutta per incentivare e facilitare la partecipazione, e ci aspettiamo una risposta che sia altrettanto significativa da parte di ritardatari e indecisi".

