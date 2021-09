Un giovane di Tollo denunciato per detenzione di hashish.

Qualche sera fa un giovane, appena ventenne, è incappato in un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale, predisposto nel centro urbano di Tollo dai militari della locale stazione.

Il giovane, di Tollo , era in compagnia di altri coetanei, ma mostra subito un’ insolita agitazione.

I carabinieri si insospettiscono per la reazione inusuale e gli chiedono di consegnare eventuale droga od altro detenuto illegalmente.

Il ragazzo afferma subito di non detenere droga od altro, ma questo non convince i carabinieri che procedono alla perquisizione l'auto, e scovano , ben occultati in un vano ricavato tra un sedile, una ventina di grammi di hashish ed il bilancino elettronico per la pesata.

I carabinieri della stazione di Tollo hanno denunciato, in stato di libertà, il giovane alla procura della Repubblica di Chieti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio