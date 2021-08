Incendio in contrada Feudo - Ortona

Nel pomeriggio di martedì 24 agosto allarme indendio in contrada Feudo a Ortona.

Un corto circuito in un veicolo in riparazione è la causa di un incendio che ha mandato in fumo una Fiat Doblò parcheggiato nel capannone.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco, una pattuglia della stazione dei carabinieri di Ortona ed una della polizia locale.

Il locale è ora inagibile e sono da quantificare i danni, fortunatamente non ci sono stati danni a persone.

da c.s.