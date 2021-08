Un brasiliano per la Moaconcept. In arrivo lo schiacciatore Gabriel Pessoa

L'ultimo tassello dell'Impavida trova finalmente il suo posto nel roster. Si tratta di uno schiacciatore brasiliano di posto quattro che vanta una grandissima esperienza nella Superliga carioca ma con all'attivo anche un trascorso, seppur breve, in Italia. Si tratta di Gabriel Pessoa, classe 1993 per 198 centimetri di altezza e arriva direttamente dalla Apan Vôlei/Blumenau quinta classificata nell'ultima Superliga Série A, il massimo campionato brasiliano di pallavolo maschile. Pessoa, nasce a Taboão da Serra (San Paolo), e incontra la pallavolo quando ha 12 anni nelle giovanili dell'Hebraica. È la volta poi di giocare nell'Under 21 della Sesi di San Paolo e quindi, dopo tre stagioni, Gabriel si trova di fronte alla sua prima volta all'estero. Pessoa vola dunque in Austria dove rimarrà per due stagioni con la maglia dell'Hypo Tirol di Innsbruck, con la quale disputerà anche la Champions League. Nel 2016 lo schiacciatore brasiliano fa ritorno in patria firmando prima per il Canoa e nella stagione successiva con il São Francisco Saúde Vôlei RIbeirão. Ed è proprio con quest'ultima maglia che Gabriel Pessoa si consacra come killer dai nove metri mettendo a segno ben 11 ace in un solo incontro. Il suo talento non sfugge alla Seleção Brasileira de Voleibol Masculino e nel 2018, con la sua nazionale verde-oro Partecipa alla Pan American Cup conquistando l'argento. Nella stagione 2019/2020, il neo-impavido Pessoa ha anche un assaggio del campionato italiano di Serie A2 firmando nel gennaio 2020 per l'ambiziosa Emma Villas Aubay Siena. Esperienza breve perché il campionato verrà interrotto da li ad un paio di mesi a causa dell'emergenza pandemica. A distanza di poco più di un anno, dunque Gabriel è di nuovo in Italia, per giocare in uno dei campionati che, per sua stessa ammissione, è tra i più difficili ed affascinanti d'Europa.

«Dalla mia seppur breve a Siena ho potuto capire che il campionato di Serie A2 in Italia è di altissimo livello e l'atmosfera che ho respirato mi è piaciuta davvero parecchio. Sarà molto importate fare squadra e se ci riusciremo, lavorando insieme sono convinto che saremo in grado di fare grandi cose. Dal punto di vista strettamente personale, il mio intento è quello di continuare a migliorare sia dal punto di vista atletico, sia come uomo. La voglia di mettermi a disposizione della società per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi è tanta. Tra le tante opzioni che mi sono state proposte, Ortona era quella che mi ha catturato maggiormente per la sua solidità e la sua organizzazione. Adesso avrò la possibilità di dimostrare quanto valgo in uno dei campionati più affascinanti d'Europa».

RADUNO IMPAVIDO

Mercoledì 25 agosto gli atleti della Moaconcept Impavida Ortona si ritroveranno alle 18.00 presso il piazzale del palasport comunale per dare ufficialmente il via alla preparazione atletica. All'appello mancherà lo stesso Pessoa che arriverà in Italia nei prossimi giorni

GABRIEL PESSOA

Nascita: 14/04/1993 Taboão da Serra – Brasile

Nazionalità Sportiva: Brasiliano

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 198cm

CARRIERA:

2020/2021 Apan Vôlei/Blumenau (Superliga Série A Brasile)

2019/2020 Emma Villas Aubay Siena (Serie A2 – da Gennaio 2020)

2019/2020 Sesc – Rj (Superliga Série A Brasile – fino a Gennaio 2020)

2017/2019 Vôlei Ribeirão (Superliga Série A Brasile)

2016/2017 Canoas (Superliga Série A Brasile)

2014/2016 Hypo Tirol Innsbruck (Boundesliga Austria)

2010/2014 Sesi (Superliga Série A Brasile)

2008/2009 Hebraica (Giovanili)

c.s.