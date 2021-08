SUCCESSO PER "ASSAGGI IN TERRAZZA"

Successo dei primi due appuntamenti della rassegna estiva "Assaggi in terrazza" organizzata sulla terrazza Orientale del Teatro Tosti di Ortona con vista mare.

Iniziativa illustrata in occasione della conferenza stampa di presentazione del musical "Nunsense - Le amiche di Maria"

I primi appuntamenti con il trio Les Tziganes e con lo spettacolo Maya hanno avuto un ottimo riscontro: due serate dall'atmosfera raffinata ed elegante.

Il pubblico del Tosti ha appezzato la formula degli assaggi di spettacolo e di prelibatezze enogastronomiche locali. Un connubio proposto all'aperto e in tutta sicurezza che sfrutta l'unicità del Teatro Tosti, come ha sottolineato Fabrizio Angelini, direttore del Teatro Tosti con Gabriele de Guglielmo, ovvero il suo affaccio sul mare in cui lo sguardo dello spettatore può spaziare lungo la costa dei Trabocchi. Questi i prossimi appuntamenti: giovedì 26 agosto con "It doesn't take too much" un reading con Tommaso Bernabeo e Dario Iubatti.

È lo stesso Dario Iubatti a spiegare in cosa consisterà lo spettacolo. «Due attori che odiano gli Attori cercheranno di farvi divertire con testi di Karl Valentin, Achille Campanile e Stefano Benni. Giocheranno come due bambini con questi brani colorandoli con la loro fantasia e sperano che vi alzerete dalla sedia pieni di voglia: quella di andare a leggere il resto di quei libri meravigliosi; ma, soprattutto, la voglia di correre a Teatro per andare a vedere tutti gli spettacoli pieni di colori ed emozioni». Si prosegue poi il 1 settembre con "Lupo In-canto- storie di uomini e di lupi", un racconto teatrale in musica. Il 4 settembre sarà, invece, recuperata la data del 2 agosto con il concerto flauto e fisarmonica "Intrecci". Per tutti gli appuntamenti, che si snoderanno fino al 16 settembre, sono previsti doppi turni di spettacolo e di degustazione.

Primo turno: alle ore 19.30 degustazione, alle ore 20.15 spettacolo; secondo turno: alle ore 20.30 degustazione, alle ore 21.15 spettacolo. Biglietteria e prenotazioni al botteghino del Teatro Tosti. Info 085/4212125. Apertura martedì, mercoledì, venerdì sabato ore 18.00/20.00, giovedì 10.30/13.00