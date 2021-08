DOPO DUE ANNI DI SILENZIO SI SCOPRE CHE AD ORTONA C'E' ANCHE UN COMITATO PORTO

DOPO DUE ANNI DI SILENZI SI RIUNISCE IL COMITATO PORTO. NATO NEL 2017, SI È RIUNITO APPENA QUATTRO VOLTE. PERCHÉ?

Martedì 31 agosto si riunirà il Comitato porto. Il Presidente del Comitato, Sindaco ed esponenti delle imprese portuali hanno deciso la riunione dopo la bellezza di due anni di assenza. Un silenzio record, evidentemente al porto secondo il Presidente, Castiglione e imprese portuali non c’era nulla da dire e far sapere ad Ortona.

Martedì la riunione deciderà come impostare i fondi in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa. Il secondo punto all’ordine del giorno è il saluto al comandante Cosmo Forte che lascerà il suo incarico il 10 settembre.

Per due anni il Comitato è andato in vacanza. Eppure basta dare uno sguardo per capire che lo Scalo - che ha le dimensioni come quello di Ancona - ha un traffico così modesto che è appena lo 0,5% dell’Adriatico.

D’altronde le banchine pubbliche - realizzate con fondi dello Stato - che dovevano ospitare il traffico commerciale (Ortona è un porto Commerciale) sono ora occupate da privati e addirittura recintate.

Segno che in due anni qualcosa è accaduto ma il vertice del Comitato ha ritenuto di non dover avvisare. Così come per i mancati lavori di dragaggio annunciati sui giornali per mesi ed anni come imminenti, ma che invece non ci sono stati. Perché?

In più il 14 aprile 2018 (tre anni fa) ci fu la richiesta dell’opposizione di convocare il Comitato porto per concordare la strategia più utile per favorire la nomina di un rappresentante del nostro territorio al Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale Adriatico Centrale di Ancona. Impegno disatteso. Il sindaco, i suoi assessori e la maggioranza dissero che avrebbero fatto tutto loro.

Il risultato è chiaro: Ortona non ha avuto nessun rappresentante del suo territorio. Questi i fatti.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #Porto #ComitatoPorto #Silenzi #Assenze