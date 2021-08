Un gettone di memoria. 25 voci per Alessandro Dommarco" a cura di Antonella del Ciotto

Il 5 agosto alle ore 19:30 a Torre della Loggia presentazione dell'ultima novità editoriale della Menabò: Un gettone di memoria. 25 voci per Alessandro Dommarco curato da Antonella del Ciotto (Edizioni Menabò).

Nel volume i venticinque contributi vogliono ricordare la figura di Alessandro Dommarco considerato uno dei massimi poeti d'Abruzzo, collocato all'interno del panorama poetico in dialetto della nostra penisola. Il poeta, ortonese, ha segnato con la sua produzione in versi e la sua scrittura in prosa un arco temporale che comprende tutta la seconda metà del '900. In questa miscellanea si riuniscono insieme per la prima volta tutte le voci che di lui hanno avuto modo di raccontare, le anime di chi lo ha conosciuto e le parole di quanti hanno apprezzato i suoi versi raffinati e la sua persona schiva da ogni plauso. Così si alternano ricordi commoventi a medaglioni di ortonesità, saggi critici a inedite poesie d'omaggio, studi puntuali a occasioni di memoria.

"Alla linea abruzzese del secolo scorso oltre alla triade proposta ed indiscussa sin dal 1952 da Pasolini-Dell'Arco (Cesare De Titta, Alfredo Luciani, Vittorio Clemente), si inserisce a pieno titolo Alessandro Dommarco" – spiega la curatrice Antonella del Ciotto –. "Poeta filologo, si accosta al dialetto non senza aver sperimentato le opportunità della lingua italiana, ne cura gli aspetti fonici, si cimenta con l'autotraduzione in prosa e l'autocommento ai testi, abbonda nelle fonti bibliografiche e nelle note, non trascura l'oralità di antiche locuzioni, ma fonda il suo codice sull'uso scientifico dei vocabolari dialettali. Dommarco trasforma il suo dialetto in strumento di comunicazione di affetti universali e sentimenti spontanei e crea una poesia misurata nella consapevolezza che non esiste frattura tra lingua e dialetto".

Il lettore si trova quindi tra le mani una varietà di tasselli dalla fortissima valenza letteraria, affettiva e poetica, spesso segnati da accenti di emotività coinvolgente come da riflessioni sincere di stile. Come le tessere di un mosaico restano di per sé organiche e compiute ma acquistano valore se unite a realizzare un disegno, queste occasioni, pur nella loro eterogeneità, valgono ancor più se disposte tutte insieme.

All'evento realizzato in collaborazione con l'Inner Wheel club Ortona parteciperanno Paola Primavera (Presidente Inner Wheel club Ortona), Gaetano Basti (Direttore editoriale Menabò), la curatrice del volume Antonella del Ciotto (Prof.ssa Lettere Liceo Scientifico Galilei Lanciano), Gianni Oliva (Prof. Letteratura italiana, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara), Giovanni Tesio, (Prof. Letteratura italiana, Università del Piemonte Orientale), con letture di Nicola Giambuzzi e intermezzi musicali di Kristina Esekova.