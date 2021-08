L’Istituto Nazionale Tostiano presenta l’apertura serale del Museo Musicale d’Abruzzo

Un’iniziativa promossa dal direttore dell’Istituto Nazionale Tostiano Maurizio Torelli che ha pensato di offrire un servizio in più anche per i numerosi turisti presenti in città durante questa estate. “Un progetto nato con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale del territorio adeguandosi anche alle esigenze di visitatori che arrivano ad Ortona per passeggiare la sera o per prendere un gelato. Le bellezze del Museo Musicale saranno illustrate da una guida che accompagnerà i gruppi per tutta la durata dell’apertura straordinaria” - spiega il maestro Torelli. Da lunedì 23 agosto sarà ripristinata, invece, l’apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00/18.00. In entrambi i casi, sia per quanto riguarda le visite serali che per quelle ordinarie l’ingresso è libero.







Inoltre l’Istituto Nazionale Tostiano continua la sua programmazione con diverse attività. Lunedì 23 agosto 2021, alle ore 21.00, presso il teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona si terrà il concerto “Buon Compleanno Astor” con I Solisti Aquilani, Cesare Chiacchiaretta ed il grande Ugo Pagliai. Si tratta di un omaggio ad Astor Piazzolla a 100 anni dalla nascita.

Infine, un altro aspetto da segnalare riguarda la pubblicazione del primo numero dei “Quaderni dell’Istituto Nazionale Tostiano” a cura di Diana de Francesco. La pubblicazione contiene saggi di Diana de Francesco, Francesca Piccone, Andrea Checcucci, Matteo Di Cintio.

( clicca sulla foto per scaricare Quaderno direttamente dal sito dell’Istituto )

E’ possibile scaricare liberamente il Quaderno direttamente dal sito dell’Istituto a questo link

http://www.istitutonazionaletostiano.it/wp-content/uploads/2021/07/Quaderni-INT-1-2021.pdf