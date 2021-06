L'Impavida Ortona / Francavilla accede alle Finali Nazionali Under 15

Un connubio vincente quello nato tra le società dell'Impavida Ortona, della ASD Francavilla al mare, della Volley Pescara 3 e della Virtus Paglieta. Queste quattro società hanno unito le forze per formare una squadra che ha dapprima dominato in ambito regionale riuscita nell'impresa di perdere, in tutto il percorso, un soltanto set nella finalissima contro Sulmona. Da qui l'accesso alla fase interregionale che si è svolta nel weekend a cavallo tra il 26 ed il 27 giugno tra le mura amiche del palasport ortonese. L'asticella era sensibilmente più alta vista la partecipazione dei settori giovanili di due blasonate società quali la Virtus Fano e la Sir Safety Perugia. La sfida è stata dura ma anche con l'asticella spostata un po' più su, l'Impavida Ortona/Francavilla ha spiccato il volo sconfiggendo sabato la Virtus Fano, che ha portato gli abruzzesi al tie-break: 3-2 e Più agevolmente, domenica, la Sir Safety Perugia 3-1. La sfida tra le due ospiti ha visto prevalere i marchigiani per tre set a uno. La classifica finale vede quindi primi gli abruzzesi con 5 punti, secondi i ragazzi di Perugia con 3 e ultima Fano con 1 punto.

Alla fine del torneo Mister Gervasio Iurisci (cinque anni per lui proprio con la Virtus Fano in Serie A1) è raggiante: «Era un girone tosto. Solo per dirne una Fano si è aggiudicata il titolo delle Marche battendo in finale la Lube Civitanova. Orgoglioso dei miei ragazzi e dello staff composto dal vice coach Luca Di Pietro, e Matteo La Sorda. Grazie anche alle società di Francavilla, della Pescara Tre e della Virtus Paglieta che hanno unito le loro forze alle nostre così da raggiungere questo grande risultato».

E si tratta davvero di un grande risultato perché già con questo successo l'Impavida Ortona / Francavilla può considerarsi tra le migliori squadre Under 15 d'Italia.

Ma non c'è tempo di godersi la vittoria. I neo-campioni d'Abruzzo devono già prepararsi al gran finale che si terrà in Liguria, per la precisione ad Alassio i prossimi 6,7 ed 8 Luglio dove i Ragazzini Impavidi affronteranno le migliori formazioni Under 15 d'Italia.

Un grosso in bocca al lupo a: Iurisci Matteo, Giani Andrea, Valente Mattia, Grima Lorenzo, Marinucci Tommaso, Baldassarre Stefano, Di Giulio Matteo, Di Giulio Gianmassimo D'Andreamatteo Lorenzo e Donatelli Pietro.