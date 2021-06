LA POLITICA DELL'AMMINISTRAZIONE E' QUELLA DEL FALLIMENTO MA OCCULTARLO AI CITTADINI

LA POLITICA DEGLI ANNUNCI ED I PERICOLOSI FALLIMENTI TACIUTI

Il porto e l’agricoltura dimostrano i limiti della giunta - non solo quella di Castiglione - ed i fallimenti pericolosamente taciuti.

Sul PORTO, l’arrivo del ministro Mara Carfagna, di passaggio ad Ortona per andare ad Ascoli Piceno, ha lasciato una scia di foto e promesse.

Sindaco, assessori e seguito si sono sbracciati nel dire che ora ci sono milioni di fondi. Ma si finge di non ricordare che gli stessi milioni erano stati sbandierati nel passato. Ma di draghe e lavori nemmeno l’ombra. Nessuno ha detto se inizieranno e quando. Si tace che il Comitato porto non si riunisce oramai da quasi due anni.

Secondo scenario, le STRADE RURALI sempre più mal messe e pericolose. Un gruppo di 50 volenterosi cittadini ha firmato una accorata petizione. Si sono rivolti anche al sottoscritto - allego il documento - solo nell’interesse che il problema venga alla luce e per ricordare come un tratto di via rurale “Passo la Civita” già ripetutamente segnalata come a rischio, punto di incidenti gravi e mortali, non susciti nessuna attenzione del Comune. Uno dei protagonisti della petizione, ricorda per iscritto (scelta coraggiosa di esplicito disappunto a sindaco e assessori) come sia stato “liquidato” dall’assessore competente che ritiene che quei lavori di sistemazione non abbiano nessuna “priorità”. Eppure i firmatari hanno ben indicato i problemi, i pericoli e le soluzioni condivise. Da persone attente e scrupolose hanno spiegato che il miglioramento della strada non avrebbe comportato spese onerose per il Comune. Lettera e problemi sono stati taciuti in danno dei cittadini e del Comune che potrebbe essere chiamato a rispondere di risarcimenti milionari.

Purtroppo - cosa nota - il bilancio comunale dedica briciole per l’agricoltura. Altro che milioni.

Annunci e feste non coprono la realtà e le sue conseguenze.

