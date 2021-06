Infrastrutture portuali: ad Ortona sarà restituita solo la metà dei finanziamenti revocati

La visita ad Ortona di un esponente del Governo nazionale almeno è servita a fare definitivamente chiarezza sull’incredibile vicenda della revoca dei finanziamenti destinati al completamento delle infrastrutture del porto di Ortona.

È stato annunciato, infatti, che 19 milioni di euro dei fondi in arrivo dall’Unione Europea attraverso il PNRR saranno destinati alla realizzazione di alcune opere nel porto di Ortona.

“Nel Masterplan approvato dalla passata Giunta Regionale guidata da Luciano D’Alfonso – dichiara Gianluca Coletti, coordinatore del progetto Ortona 2030 – al cui tavolo di lavoro ha partecipato Tommaso Coletti in qualità di Consigliere Provinciale di Chieti e di Consigliere Comunale di Ortona, per il porto di Ortona erano stati stanziati 42,5 milioni di euro, di cui 40,5 milioni di euro destinati al prolungamento del molo sud, al completamento del dragaggio e di alcune opere sulla banchina di riva e 2 milioni di euro destinati al completamento dei lavori per la realizzazione della bretella di collegamento uscita A14 – porto di Ortona, fermi ormai da quasi dieci anni”.

“L’anno scorso – continua Gianluca Coletti – mentre gli enti destinatari dei finanziamenti del Masterplan, ARAP e Provincia di Chieti, stavano avviando le procedure per la progettazione e l’appalto dei lavori, l’attuale Giunta Regionale guidata dal Presidente Marsilio, nel rimodulare gli interventi previsti proprio nel Masterplan, ha revocato circa 38 milioni di euro di finanziamenti per Ortona, impegnandosi a farli riassegnare con i fondi del PNRR”.

“In favore della Città di Ortona – conclude Gianluca Coletti – saranno invece restituiti solamente 19 milioni di euro dei 38 milioni di euro già stanziati per infrastrutture strategiche per il comprensorio e per la Regione Abruzzo e poi revocati dalla Giunta Regionale guidata dal presidente Marsilio, con un saldo negativo per la comunità ortonese di ben 19 milioni di euro”.