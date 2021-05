Dopo l'attivazione della convenzione tra il Comune e la Federazione Italiana Tabaccai che estende la possibilità di usufruire dei servizi dell'ufficio anagrafe senza recarsi presso la sede comunale ma nei tabaccai convenzionati, un altro sostanziale passaggio in favore dei cittadini è rappresentato dalla possibilità del rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile direttamente da casa attraverso il sito del comune di Ortona.

Infatti è stato attivato questo nuovo servizio di rilascio online che si affianca a quello dei pagamenti sempre online dei diritti di segreteria e di bollo e della compilazione e invio di istanze, servizi a cui è possibile accedere se si dispone di un account Spid o della carta d'identità elettronica (Cie).

«Questi servizi attivati sul portale – commenta il Sindaco Leo Castiglione – daranno la possibilità ai cittadini più tecnologici di ottenere documenti e certificati direttamente via web senza recarsi presso gli uffici comunali. È un ulteriore passo in avanti dell'organizzazione comunale che permette di migliorare e facilitare l'accesso ai servizi comunali, e questa amministrazione è impegnata anche su questo fronte, meno evidente ma altrettanto essenziale per lo sviluppo della comunità».

L'accesso ai servizi online si effettua attraverso il sito comunale cliccando sulla voce in alto a destra "accedi ai servizi"

o scorrendo la voce "servizi in evidenza"

e cliccando su "certificati online".