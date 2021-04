Guida di notte l’auto della fidanzata con la patente revocata.

Il traffico notturno a causa delle restrizioni ai movimenti imposte dalla normativa antiCovid è da oltre un anno molto limitato. Motivo per cui la scorsa notte non è passato inosservato ai carabinieri della radiomobile di Ortona il passaggio in paese della Mercedes classe A e quindi hanno deciso di controllarla.

A bordo c’erano due fidanzati che non hanno saputo dare spiegazioni del perché si trovassero lui fuori dal comune, lei dalla provincia di residenza alle quattro del mattino in violazione del coprifuoco delle dieci di sera e del divieto di spostamento.

Il giovane conducente dell’auto di proprietà della fidanzata, alla richiesta dei carabinieri di fornire la patente di guida, ha dichiarato di non averla al seguito, ma la pattuglia ha subito accertato che gli era stata revocata già da diversi anni.

Entrambi sono stati sanzionati per la violazione delle norme antiCovid, il conducente per guida con patente revocata, mentre l’auto è stata sequestrata e la proprietaria sanzionata anche per l’incauto affidamento.