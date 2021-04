In occasione della Giornata Mondiale del libro e della lettura promossa dall'UNESCO, venerdì 23 aprile, la Biblioteca comunale di Ortona dà spazio alla lettura ad alta voce con incontri per bambini da 0 a 6 anni e alle famiglie.

Dalle ore 15,30 del 23 aprile i laboratori espressivi e le letture ad alta voce apriranno "Leggemmo avante" il programma di iniziative organizzato per "Il Maggio dei libri", la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Ministero della cultura, che proseguirà fino al 31 maggio e che quest'anno celebra Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte.

Nel programma organizzato dalla biblioteca di Ortona in collaborazione con gli istituti scolastici, il polo infanzia, il Soggiorno Proposta e le librerie del territorio, sono previsti presentazioni di libri e incontri con gli autori. Il primo appuntamento in programma on line venerdì 30 aprile con gli autori Fulvia Degl'Innocenti e Alberto Melis per presentare il libro "Ali nere e cattive memorie. Quando scrivere per ragazzi è impegno civile". L'incontro sarà coordinato da Ilaria Filograsso, docente di letteratura per l'infanzia dell'Università "Gabriele d'Annunzio", e Tito Vezio Viola, già direttore della biblioteca comunale e socio dell'Associazione Italiana Biblioteche sezione Abruzzo. L'iniziativa nasce in collaborazione anche con l'Anno rodariano abruzzese.

«Un appuntamento tradizionale quello del maggio dei libri – sottolinea il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Polidori - che conferma l'attivismo della nostra biblioteca e dei suoi operatori e la volontà di stimolare l'interesse e la promozione per la lettura e i libri soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Un calendario di mostre del libro e documenti, incontri di lettura per bambini, reading in collaborazione con la comunità Soggiorno Proposta e i lettori volontari del gruppo "L'appetito vien leggendo", e tante proposte che andranno ad arricchire l'offerta culturale della nostra struttura comunale, alcune all'insegna delle iniziative nazionali dedicate al Sommo Poeta».

Le librerie della città aderiscono al Maggio dei libri con vetrine e consigli di lettura mentre il programma dettagliato è disponibile nella sezione news del Portale delle Biblioteche dell'Università Gabriele d'Annunzio: https://polouda.sebina.it/SebinaOpacChieti/.do?pb=UDABO

Tutte le iniziative sono state organizzate dalla Biblioteca Comunale e dal MuBa in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Abruzzo, Programma Nati per Leggere, Anno rodariano abruzzese, Polo Infanzia 0/6 di Ortona, Nido d'Infanzia "Antonio Gramsci", Ortona, Istituto Comprensivo Matilde Serao, Istituto Comprensivo Francesco Paolo Tosti, comunità di recupero tossicodipendenze "Soggiorno Proposta", Gruppo Lettori volontari "L'appetito vien leggendo", Libreria Europa Libreria Moderna di Fabulinus e Minerva, Libreria Mondadori Ortona.