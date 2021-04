Programma Erasmus+ 2021

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C103 del 25.03.2021 è stato pubblicato il bando della Commissione europea del Programma Erasmus+ per l’anno 2021.

Il bando 2021 sostiene attività per la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e per la cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi, negli ambiti di intervento dell’istruzione, della gioventù, della formazione, dello sport e della mobilità. L’obiettivo del programma Erasmus+ è quello di migliorare le competenze e le prospettive professionali, puntando alla modernizzare dell’istruzione, della formazione, dello sport e dell’animazione socio-educativa.

Il Programma Erasmus+ intende favorire un uso efficiente del talento e del capitale sociale europeo in una prospettiva di apprendimento permanente. Il bando finanzia anche attività intese allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

L’invito a presentare proposte è rivolto a progetti che potranno essere realizzati su tutto il territorio europeo, anche a beneficio degli enti italiani. Può beneficiare del contributo qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

I vari ambiti del bando hanno diverse scadenze dall’11.05.2021 al 3.11.2021. I soggetti beneficiari, tra cui sono inclusi gli enti pubblici, possono richiedere un contributo a fondo perduto da parte della Commissione europea fino a copertura del 100% delle spese ammissibili. Lo stanziamento europeo per il bando 2021 del programma Erasmus+ ammonta ad oltre 2,4 miliardi di euro.

Le condizioni dettagliate del bando, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2021 del programma Erasmus+ sul sito della Commissione europea al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona – dichiara Gianluca Coletti, coordinatore del progetto Ortona 2030 – di promuovere e sostenere la partecipazione al Programma Erasmus+ 2021 delle istituzioni scolastiche ortonesi in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le associazioni culturali e sportive di Ortona”.

“Si tratta di un’importante opportunità – conclude Gianluca Coletti – per potenziare ulteriormente l’alleanza strategica tra Famiglie, Scuola e Istituzioni nella Comunità educante”.