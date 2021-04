Gravi disfunzioni al BERNABERO di ortona

Da circa due mesi i duemilacinquecento diabetici che erano assistiti presso il centro di diabetologia del Bernabeo di ortona sono stati lasciati nella disperazione e non sanno a che santo rivolgersi. Si sono rivolti al sindaco che ha promesso di iteressarsi, e se lo ha fatto non ha ottenuto nessun effetto. Qualcuno ha chiamato in causa il vice sindaco nella consideazione che essendo medico di famiglia dovrebbe essere più sensibile al problema. I risultati comunque non si sono visti. Bisogna cosiderare che i diabetici sono nella quasi totalita anziani con anche altre patologie pertato è importate per loro tenere in stretta sorveglianza il diabete che è un male subdolo e crea tante inabilità, che poi con i relativi costi si ripercuotono sul sistema sanitario. Facciano appello anche come associazione di diabetici di Ortona alle autorità tutte affinche con un piccolo sforzo possano risolvere questo importante problema