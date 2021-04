CONVENZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

La giunta comunale con la deliberazione n.47 del 26 marzo ha avviato l'aggiornamento delle convenzioni con le maggiori associazioni di volontariato e protezione civile che operano sul territorio comunale. In particolare il primo accordo proposto riguarda l'associazione Cnab Circolo Nautico Abruzzese che svolge da molti anni la sua attività di supporto all'attività di protezione civile in ambito comunale ed è individuato come uno dei soggetti attivi nel nuovo Piano di emergenza comunale, approvato dalla giunta lo scorso ottobre e trasmesso al dipartimento regionale di Protezione civile per il relativo parere di competenza.

«Con l'approvazione di questa prima convenzione andiamo a rinnovare le collaborazioni con le associazioni di volontariato di protezione civile in ambito comunale – commenta l'assessore alla Protezione civile Massimo Petaccia – infatti stessa procedura di rinnovo è stata avviata anche per la sezione locale della Croce Rossa Italiana che presto porteremo in giunta per la definitiva approvazione. In entrambi i casi si tratta di rinnovi di convenzioni che sono state migliorate e perfezionate anche sotto l'aspetto finanziario con una dotazione, per ciascuna associazione, di 10mila euro».

L'accordo di collaborazione con l'associazione Cnab prevede una durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione e in particolare specifica le attività di supporto e collaborazione relative a situazioni di protezione civile, emergenza e prevenzione territoriale, mettendo a disposizione i propri mezzi, attrezzature e personale volontario.

Oltre alle attività operative sul campo è previsto anche un impegno per promuovere la formazione e l'addestramento del personale volontario impegnato nel servizio di Protezione civile.

«Dopo l'approvazione del Nuovo Piano di emergenza comunale – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – l'avvio delle procedure di rinnovo delle convenzioni di collaborazione con le associazioni Cnab e CRI, dimostra la nostra attenzione per migliorare e adeguare tutte le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi in ambito territoriale. Abbiamo voluto aumentare il contributo finanziario comunale consapevoli dell'enorme impegno e lavoro che in questo periodo di emergenza sanitaria, i volontari ortonesi hanno offerto per la sicurezza di tutta la comunità».