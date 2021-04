Si sente profumo (o forse Puzza ) di elezioni

Da un po di giorni sui vari notiziari locali sono apparsi articoli che preannunciano propositi di formazioni di liste e candidature per le prossime elezioni amministrative ad Ortona che si terrano, pandemia permettendo, nella primavera del 2022. Con molta modestia vorrei far notare specialmete all 'area a cui penso di appartenere, che forse è prematuro parlare di liste e di candidature a sindaco senza prima lavorare al raggruppamento della intera area e andare uniti alla competizione e non commettere lo stesso errore della precedente tornata e rimanere anche questa volta battuti. Farei sommessamente notare di essere prudenti e guardare al quadro nazionale e agli sforzi che si stanno facendo per formare un raggruppamento abbastanza forte per ottenere il consenso popolare e quindi la vittoria . In una città delle dimensioni di Ortona ritengo che il civismo non porti nessun vantaggio. Esempio è l'amministraqzione uscente ,che è rimasta isolata nel contesto provinciale regionale e nazionale ed ha portato all'isolamento di Ortona con scarsissimi risultati in tutti i settori e qualche volta anche alla perdita di cò che si era precedentemente guadagnato es Ospedale, porto e area industriale. Quindi cari amici abbandoniamo le personali ambizioni, lavoriamo per unire l'intera area e poi il più capace e onesto sarà il portabandiera. Il discorso vale ancora di più per i partiti nazionali che non devono al centro operare in un modo e alla periferia al contrario, disorientando cosi il suo corpo elettorale.