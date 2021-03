CONCORSI COMUNALI

L'attività della giunta Castiglione prosegue anche sul versante del rinnovamento della macchina amministrativa con l'assunzione di nuove risorse umane. Infatti sono stati pubblicati sul sito del Comune due bandi pubblici per titoli e esami che prevedono 11 nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'organico comunale. In particolare 8 unità riguardano il profilo professionale "istruttore amministrativo contabile" categoria C da assegnare ai settori Affari generali e Servizi finanziari, invece 3 sono le nuove assunzioni previste come agente di polizia municipale. Per entrambi i concorsi le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 26 aprile e presentate attraverso la piattaforma telematica e nel caso di un numero superiore a 100 domande di partecipazione è prevista una prova preselettiva attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla predisposto da una società specializzata. Per il concorso della polizia municipale è prevista anche una prova di efficienza fisica con due prove atletiche, corsa e piegamenti sulle braccia.

«Questi due nuovi concorsi seguono il programma di rinnovamento e di incremento del personale in organico negli uffici comunali – commenta il sindaco Leo Castiglione – che l'amministrazione comunale ha programmato e sta portando avanti con l'espletamento di altri concorsi, come quelli già banditi per istruttori di polizia categoria D, istruttore amministrativo e tecnici categoria C che hanno portato a nuove assunzioni o mobilità all'interno della pubblica amministrazione. Inoltre a fine mese sarà pubblicato un altro bando riservato all'assunzione di 6 figure tecniche di categoria C».

Per ogni informazioni è possibile consultare i bandi nella sezione avvisi del portale del comune di Ortona all'indirizzo www.comuneortona.ch.it