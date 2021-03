Contributi per edifici scolastici: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono al Comune di condividere con le istituzioni scolastiche i progetti da presentare

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che è stato pubblicato il decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno del 22 marzo 2021 di approvazione dell’ “Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.

L’avviso ha l’obiettivo di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere presentata con le modalità indicate entro e non oltre le ore 15:00 del 21 maggio 2021. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml .

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona – dichiarano Monica Rosa, presidente di Ortona Solidale, Leonardo Vespasiano, presidente di Ortona Popolare, e Tommaso Vitale, presidente di Ortona Territorio – di condividere con le istituzioni scolastiche di Ortona i progetti da candidare per la partecipazione all’avviso del Ministero dell’interno”.

“Negli anni scorsi – continuano Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – la Città di Ortona è riuscita ad ottenere circa 3 milioni di euro di finanziamenti per le scuole, consentendoci di migliorare il sistema dei servizi ai minori e alle famiglie della nostra comunità, valorizzando l’alleanza strategica tra Famiglie, Scuola e Istituzioni nella Comunità educante. I finanziamenti sono stati ottenuti grazie al lavoro degli ex assessori al diritto allo studio Gianluca Coletti e Francesca Licenziato, che in materia di edilizia scolastica sono riusciti a trovare importanti finanziamenti: euro 345.000,00 per il plesso della scuola dell’infanzia San Giuseppe, euro 675.000,00 per la scuola Gran Sasso, euro 300.000,00 per la scuola San Nicola, euro 290.000,00 per gli interventi sulla scuola dell’infanzia Giardini e sulla scuola primaria di Caldari, euro 130.000,00 per l’adeguamento dei nidi d’infanzia a Fonte Grande e in Via V. Berardi ed euro 1.200.000,00 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’edificio della ex Domenico Pugliesi”.

“Siamo sicuri che l’Amministrazione comunale – concludono Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – accoglierà favorevolmente la nostra proposta. Abbiamo indicato un’ulteriore opportunità per la nostra comunità”.