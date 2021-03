L’autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano è il vincitore del premio di poesia “L’incontro”

L’autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano

ha vinto il primo premio al concorso di poesia “L’incontro”, organizzato dall’associazione del Fiocchetto Lilla di Castel San Pietro Terme. In collaborazione con FANEP (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica).

Il Fiocchetto Lilla è il simbolo della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Ha avuto origine negli Stati Uniti d’America e man mano è stato adottato in tantissimi altri stati nel mondo. L’autore Attilio Alessandro Ortolano scrive nei ringraziamenti:

“Sono il vincitore della seconda edizione del premio di poesia "L'incontro".

Grazie alla Giuria e grazie a tutta l'organizzazione del Fiocchetto Lilla sezione Castel San Pietro Terme. Mi complimento con tutte le altre persone che hanno partecipato. Un particolare ringraziamento ad Antonio Lannutti che è da sempre attivo in questa associazione e mi ha segnalato il concorso.

Spero che la vostra realtà continui ad evolversi e a sensibilizzare le persone, in particolare quelle più fragili. Il vostro apporto è necessario affinché chi viene inghiottito da tali vuoti, i quali presto hanno una metamorfosi subdola in malattia, si senta meno solo, ma soprattutto compreso, e quindi portato a rinascere.

Credo sia assolutamente necessario, in particolare in questo periodo, esercitarsi alla comprensione e all'attenzione verso dinamiche di questo tipo, anche se non ci toccano. Posso assicurarvi, perché l'ho visto con i miei occhi in un ospedale psichiatrico, che è giusto, da sani, comunque parlarne, perché sviluppare l'empatia per gli altri è determinante. Non solo in questo caso, ma in tutti. Solo questo costante incontro con l'altro ci renderà più umani in un mondo spesso disordinato.”

Al secondo posto il comandante Andrea Oxilia della compagnia dei Carabinieri di Imola.

“Provvederemo senz’altro, quando l’emergenza sanitaria lo consentirà, a valorizzarle e a rendere omaggio ai partecipanti con una cerimonia di premiazione di cui tutti saranno informati” – fanno sapere dal Fiocchetto Lilla di Castel San Pietro.