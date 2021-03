Dopo la progettazione e la procedura di appalto, sono iniziati i lavori di consolidamento del colle di Costantinopoli. Un cantiere importante che impegna un milione di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza del costone su cui insiste parte del territorio di Ortona e in particolare prosegue l'intervento di risanamento dei pendii in località colle Costantinopoli – Saraceni. Il finanziamento fa parte delle risorse erogate dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo nel febbraio 2019 per l'esecuzione di interventi strutturali legati a danni causati da eccezionali eventi meteorologici e completa gli interventi già realizzati sul primo tratto dell'area collinare di Costantinopoli.

L'amministrazione comunale dopo aver approvato in giunta il progetto esecutivo elaborato dall'ingegnere Maurizio De Vincenzi, ha avviato tramite il settore gare e contratti dei Lavori pubblici la procedura per l'affidamento dei lavori che sono stati aggiudicati alla ditta Tenaglia srl di Casoli.

«L'avvio di questo cantiere in tempi certi e brevi dimostra il positivo e concreto lavoro condotto dall'amministrazione comunale e dall'ufficio dei lavori pubblici – sottolinea l'assessore Cristiana Canosa – dall'aggiudicazione del finanziamento è trascorso poco più di un anno in cui abbiamo gestito sia la fase progettuale che quella procedurale per un finanziamento consistente di un milione di euro».

Il precedente intervento di un milione e 200 mila euro aveva interessato il versante prospiciente l'oratorio dei Salesiani e via Michetti e questi lavori andranno e completare la messa in sicurezza dell'intero colle fino al fosso San Rocco. Il progetto prevede la posa in opera sulla scarpata collinare di pannelli di rete in fili di acciaio messi in tensione e ancorati con chiodature di "tipo passivo". L'intervento prevede anche la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio con l'installazione di sensori e di una stazione meteo che fornirà dati utili per valutare l'efficacia degli interventi realizzati.

«Questo cantiere è una risposta evidente a quanti mistificano la verità dei fatti – commenta il sindaco Leo Castiglione – l'amministrazione lavora per il bene comune e dei cittadini cercando di intercettare tutte le risorse utili per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio».