PARCHI ATTREZZATI

Due importanti interventi sull'arredo urbano sono stati programmati e progettati dal settore dei Lavori pubblici del comune di Ortona e prevedono delle nuove attrezzature al parco Salvucci di Fonte Grande, già oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione di 40mila euro con il progetto I Care, e l'allestimento di un'area ecocompatibile nel parco del quartiere di San Giuseppe di piazza del Popolo. Gli interventi sono finanziati con fondi di bilancio attraverso il contributo assegnato al Comune nel 2021 dal Fondo Sviluppo e Coesione di 50mila euro e tramite l'investimento della società EcoLan che si è impegnata a fornire le attrezzature necessarie per l'ecoparco di San Giuseppe per un importo complessivo di circa 32mila euro.

«Questi progetti si inseriscono nel programma di riqualificazione e valorizzazione urbana delle aree verdi della città che questa amministrazione sta portando avanti – sottolinea il sindaco Leo Castiglione - anche grazie alla collaborazione dei privati, associazioni, aziende o comitati attraverso la gestione di alcune aree verdi e parchi pubblici della città affidata con bando pubblico. Questi due interventi voluti dall'amministrazione andranno a migliorare la fruibilità di luoghi d'incontro e socializzazione di due popolosi quartieri cittadini e con la collaborazione della società EcoLan potremo realizzare un'area ecocompatibile con un'isola ecologica di ultima generazione e servizi tecnologici».

In particolare la riqualificazione dell'area verde di Fonte Grande sarà completata con la realizzazione di un percorso vita e di un box prefabbricato a servizio dell'utenza e di chi vorrà gestire il parco. Mentre per piazza del Popolo è prevista insieme ad una nuova area giochi e alla realizzazione di un percorso vita anche il posizionamento di strutture ecocompatibili per l'erogazione di servizi utili ad incentivare la raccolta differenziata soprattutto di plastica e altre tipologie di materiale escluso l'umido. Inoltre saranno posizionate panchine multimediali per la ricarica di telefonini e tablet e postazioni per la manutenzione di bici con annessa area di ricarica per quelle elettriche. Un parco innovativo che la società EcoLan sta realizzando nei comuni ricompresi nel proprio comprensorio di attività.

«Stiamo lavorando per dare alla città una nuova visione urbana con luoghi e spazi più funzionali – conclude l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – un'attenzione al decoro e patrimonio urbano che non può essere danneggiato dall'azione di qualche sconsiderato, per questo oltre ad affidarci ad un rinnovato senso civico e di comunità abbiamo dotato entrambi i parchi di un sistema di videosorveglianza».