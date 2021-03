All’ Istituto Acciauioli-Einaudi di Ortona un ciclo di conferenze su bullismo e cyberbullismo

Voci da mondi diversi per informare gli studenti sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo. Organizzato dall’Istituto Acciaiuoli-Einaudi di Ortona, è in corso dallo scorso febbraio un ciclo di incontri on line riservati agli alunni delle classi prime e seconde delle scuole Nautico, Tecnico Commerciale, Professionale.

Relatori qualificati illustrano il dilagante fenomeno delle violenze psicologiche e fisiche tra adolescenti affrontando vari aspetti del problema. Fra i partecipanti, il magistrato presso la Corte di Cassazione Irene Scordamaglia, l’avvocato Antonio Lascala

presidente dell’associazione Penelope e volto noto della trasmissione Rai “Chi l’ha visto”, il Procuratore Presso la procura del Tribunale dei Minori di Roma Maria Perna, un responsabile della casa di reclusione Opera di Milano, gli avvocati Monica Scutti e Simone Troiano, i giornalisti Paolo Mastri del quotidinano Il Messaggero e Flavia Buccilli del quotidiano Il Centro.

Particolarmente toccante si è rivelata finora la testimonianza di Sofia, una ragazza bullizzata che, insieme alla madre, ha fondato in Umbria l’associazione “I Ragazzi di Ferro” per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Il progetto, denominato “Bullismo e cyberbullismo: conoscere per prevenire e combattere” è promosso dal dirigente scolastico Prof.ssa Angela Potenza con la collaborazione dei docenti Alberto Arpa, Mila Cantagallo, Patrizia De Vincentiis, Carmelita Piermatteo, Angela Salvitti. La conclusione è prevista nel mese di aprile con la presentazione di un elaborato finale da parte degli alunni.