Con riferimento al commento da me postato in calce all'articolo pubblicato sulla Vostra pagina in data 24/04/2019, tengo a precisare che con lo stesso non era mia intenzione offendere alcuno e men che mai i titolari della distilleria.

In ogni caso chiedo pubblicamente scusa ai medesimi qualora si siano sentiti offesi e sinceramente mi rammarico dell'accaduto.

Cordialità

Paola Berardi