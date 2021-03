Gli impavidi a Santa Croce vanno a caccia del podio

La Sieco è attesa domenica 14 alle 18.00 in quel di Santa Croce per l'ennesima gara importante con questa classifica molto corta. La Sieco, con 19 gare giocate su 20, ha all'attivo 34 punti ed è distante solo tre punti dal secondo posto. Anche Santa Croce ha una gara da recuperare ma i punti in classifica sono 29 e dovrà guardarsi alle palle per evitare di scivolare in posizioni scomode ai fini della fase di Play-Off.

Insomma, le premesse per una gara intensa ci sono tutte e la Sieco proverà a "vendicare" la netta sconfitta per tre set a zero subita in casa nel girone di andata.

Coach Nunzio Lanci: «Sono molto contento della pallavolo espressa mercoledì contro la Conad ma adesso si avvicina una nuova difficilissima gara. Santa Croce ha sconfitto Brescia dimostrando tutta la sua qualità. Non dimentichiamoci che il loro opposto Walla è il top-scorer della Serie A2 e dovremmo essere aggressivi in battuta e positivi nella fase muro/difesa se vogliamo provare a disinnescarlo»

Salterà la sua terza gara consecutiva Diego Cantagalli che dopo aver recuperato un piccolo infortunio agli addominali ne ha subito trovato uno nuovo in allenamento quando cadendo male da un muro si è storto una caviglia.

I precedenti tra le due squadre pendono dalla parte della Kemas che su sette incontri ne ha vinti 5.

L'appuntamento è dunque per domenica 14 alle ore 18.00 con diretta streaming sul sito www.impavidapallavolo.it. Arbitreranno i signori Feriozzi Ugo e Turtù Marco.

Queste le altre gare in programma:

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Aubay Siena

BCC Castellana Grotte – Prisma Taranto

Cave Del Sole Geomedical Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo

Synergy Mondovì – Pool Libertas Cantù

Consoli Centrale Latte BS – BAM Acqua S. Bernardo CN 1-3

(Giocata 11/3/21)