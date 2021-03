Contributi per progetti di rigenerazione urbana: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono al Comune di partecipare al bando

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 56 del 06.03.2021 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Il Bando si pone l’obiettivo di finanziare progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il Comune di Ortona può fare richiesta di contributo per uno o più opere pubbliche nel limite massimo di 5 milioni di euro per realizzare interventi di: manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile.

È previsto anche il finanziamento per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 4 giugno 2021 secondo le modalità indicate.

Gli interventi proposti sono i seguenti:

completamento della strada litoranea postilli-riccio con illuminazione pubblica, arredi urbani e sistema di videosorveglianza e ristrutturazione edilizia dell’ex edificio scolastico in Contrada Foro (stazione di Tollo) da adibire a sede del centro di educazione ambientale e a sportello per informazioni turistiche;

installazione di un ascensore esterno al Palazzo Municipale per assicurare la massima accessibilità agli uffici comunali anche alle persone con disabilità;

ristrutturazione edilizia degli immobili dell’ex ECA, dell’immobile ex casa di riposo e degli alloggi in via Margherita d’Austria, da adibire all’accoglienza temporanea dei senza fissa dimora, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato ortonesi che si renderanno disponibili a gestire questo servizio;

recupero dell’ex edificio scolastico (scuola dell’infanzia) di Caldari da adibire a centro culturale e biblioteca;

ristrutturazione edilizia dell’ex edificio scolastico in Contrada Ruscitti da adibire a Casa di accoglienza per donne e minori da affidare in gestione al Centro antiviolenza per donne e minori di Ortona;

ristrutturazione edilizia dell’immobile in via Alessandrini da adibire ad Ostello della gioventù per ospitare durante l’anno scolastico gli studenti delle scuole superiori ortonesi che vengono da fuori Città e per incrementare il turismo giovanile, in particolare nei mesi estivi.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona di partecipare al bando – dichiara Gianluca Coletti, coordinatore del progetto Ortona 2030 – per cercare di ottenere le risorse necessarie per realizzare una serie di interventi che consideriamo importanti per la comunità ortonese e che fanno parte del più ampio progetto Ortona 2030”.