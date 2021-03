IL ROTARACT ORTONA INCONTRA GLI STUDENTI PER SENSIBILIZZARE SULL’USO SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE DELL'ACQUA

Il Rotaract Club Ortona, per celebrare la Settimana Mondiale del Rotaract, insieme al Rotary Club Ortona, ha organizzato venerdì 12 Marzo 2021 l’incontro online “Ogni goccia conta” per riflettere sul valore dell’acqua, risorsa fondamentale per il nostro pianeta.

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Nautico “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona per discutere sulla necessità di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Queste tematica rientra nelle aree d’intervento del Rotary International, che dedica il mese di Marzo alla promozione di progetti relativi all’acqua e ai servizi igienico-sanitari: acqua pulita, strutture igienico sanitarie ed educazione all’igiene sono elementi basilari per una vita più salutare e produttiva.

L’incontro è stato moderato dalla Presidente del Rotaract Club Ortona, Giuditta Storto.

Dopo i saluti del Vice Presidente del Rotary Club Ortona, dott.ssa Adele Primavera, è seguito l’intervento della dott.ssa Francesca D’Alessandro, volto a sensibilizzare i ragazzi sulla salvaguardia dell’acqua tramite delle semplici azioni da mettere in pratica quotidianamente.

A concludere il prof. Lelio del Re ha preso in esame il ruolo del Rotary ed i progetti che porta avanti per garantire l’accesso all’acqua pulita e potabile, sinonimo di vita e diritto umano universale.

Grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Angela Potenza, del Vice Dirigente Pietro di Pasquale e della Prof.ssa Sabina Campanella per la riuscita dell’incontro.