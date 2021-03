"Per essere giusta con te stessa" - un progetto "transegenerazionale" del Centro Antiviolenza "Non Sei Sola" in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Ortona

Il Centro Antiviolenza "Non Sei Sola", con la preziosa collaborazione della Biblioteca Comunale di Ortona, in occasione della Festa Internazionale dedicata ai Diritti della Donna, presenta il progetto "Per essere giusta con te stessa": una video-lettura, animata, a più voci, rigorosamente femminili, il cui obiettivo è lanciare un messaggio di sensibilizzazione forte, che mira a ribadire l'importanza dell'autonomia e dell'indipendenza di tutte le Donne, per il contrasto alla violenza di genere.



Un progetto "transegenerazionale" che sarà pubblicizzato sui canali social del Centro Antiviolenza "Non Sei Sola"

e della Biblioteca Comunale oltre alla diffusione dello stesso nelle scuole ortonesi.





Un coro di voci, unite da un messaggio "originale" a firma del grande Rodari, per celebrare una ricorrenza che, nonostante la Pandemia, non poteva passare inosservata.



L'èquipe di Non Sei Sola