In occasione dell’8 marzo 2021, Giornata internazionale dei Diritti alla Donna, il Centro Antiviolenza “Non Sei Sola” di Ortona, con la preziosa e fruttuosa collaborazione della Biblioteca Comunale di Ortona, ha dato vita al progetto “Per essere giusta con te stessa” - Esperienze, immaginari, voci.

Il progetto prende titolo da un passo della poesia di Gianni Rodari dedicata alla figlia e si inserisce bene nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione che il CAV porta avanti da anni, in particolare in questo momento storico emblematico rispetto al quale le attività di cui sopra sono state, necessariamente, ricalibrate e proposte in una forma alternativa a quella tradizionale (“in presenza”) ma efficaci ed efficienti ugualmente, perché la violenza, purtroppo, non scompare ma, anzi, si acuisce.

E allora, il messaggio sarà ancora più forte, in quest’importante data che non può passare inosservata, nonostante la pandemia: sarà, infatti, realizzata una lettura animata, a più voci, registrata attraverso un video, montato dal nostro giovane collaboratore Francesco Martelli, sempre disponibile a sostenerci, che verrà pubblicizzato sui canali social del CAV e della BCO e sarà proposto anche nelle Scuole ortonesi, attraverso la DAD, assieme a consigli di lettura e riflessioni su di esse, a partire dall’8 marzo 2021, tutto sotto l’attenta regia della Dott.ssa Federica Montebello, bibliotecaria e coordinatrice dell’area Infanzia ed Adolescenza della BCO.

La lettura animata del testo “Tutto da me” di William Wondriska coinvolgerà una rappresentanza delle operatrici del CAV “Non Sei Sola”, delle bambine del Cipì (Centro Interattivo Prima Infanzia della BCO), alcune lettrici volontarie del gruppo “L’Appetito Vien Leggendo”.

A corredo di tale progetto e per garantirne la necessaria continuità, vi saranno, sempre a partire dall’8 marzo, percorsi di lettura dal titolo “Ogni giorno vai più lontano”, per raccontare l’universo femminile dunque bibliografie e libri in prestito, mostre bibliografiche tematiche, in formato cartaceo o digitale, e box di libri disponibili per le scuole, per gruppi classe di ogni ordine e grado oltre alla rubrica declinata al femminile, dal titolo “Nello spazio di uno sguardo”, con consigli di lettura, selezione di profili, storie e scelte tra i libri fruibili in biblioteca,.

Il progetto, inoltre, sarà inserito all’interno del programma de L’Anno Rodariano Abruzzese 2020/2021, promosso e coordinato dal Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dal Comune di Ortona – Biblioteca Comunale, che intende promuovere iniziative culturali e di formazione all’interno dei luoghi destinati all’istruzione e alla cura dei bambini e delle bambine.

Le operatrice del Centro Antiviolenza “Non Sei Sola”