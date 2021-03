LA BIBLIOTECA DIGITALE

La Biblioteca comunale di Ortona prosegue nel suo percorso di implementazione dei servizi digitali grazie all'ingresso nella rete del Polo Servizio Bibliotecario Nazionale dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti Pescara. Infatti la biblioteca comunale con il suo catalogo di circa 65mila volumi è entrato, insieme ad altre venti istituzione, nel catalogo generale del Polo SBN dell'Università di Chieti-Pescara.

A questo servizio più generale riguardante le disponibilità dei volumi in biblioteca, ora si aggiungono ulteriori informazioni su servizi e attività della biblioteca e di altre istituzioni culturali ortonesi.

Infatti sulla pagina web https://polouda.sebina.it/SebinaOpacChieti/.do?pb=UDABO)

sono ora disponibili informazioni su orari, servizi, patrimonio, attività non solo della Biblioteca comunale ma anche delle altre istituzioni culturali come il MuBa, l'Istituzione Palazzo Farnese o il Centro di Educazione Ambientale, o ancora relativamente alle attività per bambini e ragazzi svolte dal CIPI (Centro Integrativo Prima Infanzia) e dalla stessa Biblioteca.

Peraltro tutte le notizie e la stessa ricerca sul catalogo sono facilmente accessibili anche da smartphone scaricando le App UdaLibrary DM Cultura sia per iOS su iTunes Store che per Android su Google Play.

La biblioteca inoltre sta lavorando, in questo periodo di emergenza sanitaria che costringe alla chiusura forzata, per passare entro l'estate ad una gestione degli spazi e delle sale informatizzata che prevede la prenotazione degli utenti prima di arrivare in biblioteca sapendo in quali spazi e per quanto tempo potranno usufruire dei servizi. Ciò razionalizzerà le attività anche di pulizia e di prevenzione e aumenterà le possibilità di fruizione.

«Si tratta di approfittare di questo tempo "sospeso" – commenta il vice sindaco con delega alla cultura Vincenzo Polidori - per prepararsi al meglio e affrontare la sfida tecnologica che sta cambiando le nostre vite non solo nel quotidiano ma anche nei programmi futuri e che migliorerà i modi di fruizione della Biblioteca e delle altre istituzioni accrescendo il valore culturale e sociale del nostro territorio».